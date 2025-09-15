Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali, bu yıl ecdat yadigârı Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilecik'teki program Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, Ertuğrulgazi Camii’nde yapıldı. Yarışmada, Mushafları İnceleme ve Karaat Kurulu Başkanı Hafız Dr. Osman Şahin ve kurul üyeleri jüri olarak görev aldı. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vali yardımcıları, İl Müftüsü Ahmet Dilek, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, Türkiye’nin dört bir yanından, 10 bölgemizi temsilen kıymetli hocalarımız bu yarışma için katıldıklarını belirterek, "Bu yarışma, din görevlilerimizin Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde tilavet etme gayretlerinin bir göstergesidir. Rabbim, bu vesileyle bizlere emanet edilen bu aziz vatanı koruma, birlik ve beraberlik içinde yaşatma bilincimizi daha da güçlendirsin. Yarışmaya katılan tüm hocalarımıza başarılar, kıymetli jüri üyelerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan Hafız Dr. Osman Şahin ise, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl düzenlenen yarışmanın önemine vurgu yaparak, “Geçtiğimiz yıl Ahlat’ta gerçekleştirdiğimiz yarışmayı bu yıl Söğüt’te yapıyoruz. Söğüt’teki Ertuğrulgazi Anma Şenliklerine, Kuran-ı Kerim’in bereketi ve neşesinin yansıması için bu programı burada düzenlemek istedik. Rabbim, Kuran-ı Kerim’in şefaatine hepimizi nail eylesin" dedi.

Kura çekimiyle başlayan yarışmada din görevlileri, güzel okuma ve meal sunumunda hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Yarışma sonunda; Bayburt'tan İrfan Dönmez birinci, Aydın'dan Muhammed Ali Akgün ikinci, İstanbul'dan Mahfuz Baka üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından takdim edilirken, programda Bilecik ve Söğüt din görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi.