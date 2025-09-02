İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 2025–2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim yılına sayılı günler kala Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Öğrencilerin daha sağlıklı, konforlu ve estetik ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;iç cephe boyamaları ve dış cephe yenilemeleri yapıldı

Aynı zamanda öğrencilerin beden eğitimi derslerinde ve sosyal etkinliklerde aktif olarak kullandığı spor sahalarında standartlara uygun saha çizimleri de gerçekleştirildi.

Okullarda yürütülen çalışmaları teknik ekiplerle birlikte yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, okul yönetimleriyle görüşerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Okul yöneticileri ise belediyenin sunduğu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür eden Başkan Vekili Çebi, Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eğitim konusundaki hassasiyetini belirterek, “Başkanımız okulların tadilatına çok hassasiyet ve özen gösteriyor. Şimdi maalesef aramızda değil ama biz onun yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz” dedi.