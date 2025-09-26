İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin, üreten ve kendine yetebilen bir kent olma vizyonuyla hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi'nde kış dönemi hazırlıkları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin temiz gıdaya kolay erişimini sağlamak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde yeni kış dönemi için hazırlıklar başladı.

Yaşam Vadisi 3. Etap’a teğet, 20 dönümlük alanda kurulu olan Yaşam Bahçesi’nde, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte gübreleme ve çapalama gibi işlemlerle toprakkışa hazır hale getirildi.

Doğal tarım ilkeleri uygulanarak ata tohumlarından üretilen fidelerle sebze ve meyvelerin yetiştirildiği Bahçe’de; marul, kıvırcık, karnabahar, brokoli, pırasa, beyaz lahana, karalahana, turp, ıspanak ve soğan gibi mevsim sebzelerinden oluşan 60 bine yakın fide toprakla buluştu. Belediye yetkilileri, bu sezon 15 ila 20 ton arasında bir hasat elde edilmesini öngördüklerini ifade etti.

Örnek teşkil eden Yaşam Bahçesi’nde, herhangi bir kimyasal kullanılmadan elde edilen tüm meyve ve sebzeler Belediye’nin Gıda Bankası ve aşevi aracılığıyla tamamen ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Hem tarımsal üretimi destekleyen hem de sosyal dayanışmayı güçlendiren bu projeyle bugüne kadar elde edilen yaklaşık 300 ton ürün, 43 bine yakınihtiyaç sahibi haneye ulaştırıldı.