Osmangazi Belediyesi ve Dil Derneği Bursa Şubesi Dil Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümünü kutlamak için ortak etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Dil Derneği Bursa Şubesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önem verdiği dile sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara doğru aktarılmasını sağlamak adına Dil Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümünde bir etkinlik düzenledi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dil Bayramı etkinliğine Prof Dr. Kerime Üstünova, konuşmacı olarak katılarak Türkçe’nin önemini anlattı.

Dil Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü sebebiyle bir araya geldiklerini ifade eden Prof Dr. Kerime Üstünova, Bugün burada Dil Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü sebebiyle Dil Derneği Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi ile düzenlediği etkinliğe katılmak üzere bir araya geldik. Dil devriminin tarihsel akışı içinde dünden bugüne yaptığı yolculuğa kısaca değindik. Dilimizi nasıl koruya biliriz vatandaş olarak bize düşen görevler nelerdir. Onu iyi kullanabilmek, etkili iletişim sağlayabilmek için üzerimize neler düşüyor ve nelere dikkat edebiliriz bu konuda farkındalık oluşturduk. Dil bayramı bizim için çok önemli, genç kuşaklara farkındalık oluşturmak adına çok anlamlı buluyoruz. Dilimizi yabancı unsurlardan korumamız gerekiyor. O bir iletişim aracı ve hepimize gerekiyor. Hangi meslekten olursak olalım dil iletişim aracı, duygu ve düşüncelerimizi onunla anlatıyoruz. Atatürk’ün dille ilgili görüşleri bakış açısı onun dil devriminde yaptığı öncülük bize resmen dil mühendisliği yaptı. Bunlar bizim için çok anlamlı bunların bilinmesi gerekiyor. Genç kuşakların bunları öğrenmesi gerekiyor. Bu topraklar nasıl kanla sulandı ve çok büyük bedeller ödenerek bize bırakıldıysa, vatandaş olarak bizler bu topraklara sahip çıkmak zorundaysak ve böyle hissetmemiz gerekiyorsa aynı şey dil içinde geçerlidir. Vazgeçilmezdir, vatan demek dil demek dil demek vatan demektir. Türkçe demek bağımsızlık demektir bağımsızlık demek Türkçe demektir bunların altını çizmek önemlidir” dedi.

Bundan 93 yıl önce 26 Eylül 1932’de Birinci Türk Dili Kurultayı toplandığını belirten Dil Derneği Bursa Şubesi Başkanı Pelin Yılmaz, “26 Eylül tarihinin Dil Bayramı olarak kutlanmasına o kurultayda karar verildi. Bu gün burada Dil Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümünü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar Dil Bayramı’nı kutlamak için programı düzenleyen Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.