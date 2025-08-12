İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Belediye ekipleri bir yandan ağaç dikimi, sulama, gübreleme, yabani ot temizliği ve zirai ilaçlama gibi çalışmalar yaparken diğer yandan da parkların temizlik, bakım ve onarımını titizlikle yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeşil bir gelecek hedefiyle hareket eden İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; ağaç dikimi, sulama, çiçek ekimi, gübreleme, yabani ot temizliği, süs havuzu ve şelalelerin bakımı, budama ve zirai ilaçlama çalışmaları rutin olarak sürdürülüyor. Ekipler yaz aylarında; yeşil alan, ağaç ve refüjlerde bitki sulamaları yaparken park, refüj ve yan bantlarda çim biçimi de gerçekleştiriyor.

Öte yandan ilçedeki tüm parkların düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılırken, yapımına yeni başlanan parkların sert zemin, sulama sistemi, ağaç dikimi ve peyzaj düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Her yaştan insanın daha keyifli ve güvenli vakit geçirebilmesi için kent mobilyaları, çocuk oyun alanları, spor aletleri ve sahaların tamir ve bakımı da rutin olarak yapılıyor.