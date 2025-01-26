İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, usta gazeteci Uğur Mumcu’nun vefatının 32.yılında bir anma programı düzenledi. İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, “Ben Ölmedim ki” isimli sergi açılışı ile başlayarak, gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı’nın “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” konulu söyleşisi ile devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Türk basınının ve düşünce dünyasının unutulmaz ismi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılışının 32.yılında, Bakırköy Belediyesi bir anma programı düzenledi.

İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, A. İlhan Gülek koleksiyonuyla, “Ben Ölmedim ki” isimli gazete sergisinin açılışı ile başladı. 90’lı yıllarda Atatürkçü aydınlara yapılan karanlık suikastlerin haberlerini manşetten veren orijinal gazetelerden oluşan serginin açılışını Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan anma programında, “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi. Gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı’nın gerçekleştirdiği “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” söyleşisinde, gazeteciliğin ülkedeki durumu her yönüyle ele alınırken, toplumun sesi olarak gazetecilik mesleğinde örnek teşkil eden Uğur Mumcu yâd edildi.

Söyleşi sonunda gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı, okuyucularına kitaplarını da imzaladı.