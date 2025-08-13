Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’da yaşanan orman yangınları nedeniyle hem geçmiş olsun hem de iş dünyası olarak yapılabilecekler konusunu görüşmek için Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyarette Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan geçen yıl bu döneme kadar 44, bu yıl ise 97 orman yangını yaşandığını ifade ederek, havanın sıcak olması, düşük nem ve fön rüzgarlarının bu artışa neden olduğunu söyledi. Şahan, yanan alanlara ilişkin çalışmaya hemen başlandığını yanan ağaçlarının kesiminin ardından 11 Kasım’da ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağını, 21 Mart Dünya Orman Gününe sahaların tamamını hazır etmeyi planladıklarını da ifade etti.

Şahan, Bursa iş dünyasının ağaçlandırmadan daha ziyade zorlu alanlarda bulunması gereken, helikopterlerin su alabileceği yangın havuzlarının yapımı konusunda destek verebileceğini de söyledi. Şahan, Bursa’nın orman alanlarına sayısı ve yerleri belirlenme aşamasında olan yeni yangın havuzları kazandırılmasının orman yangınıyla mücadelede önemli bir kazanım olacağını da belirterek, “15 metreye 15 metre ve 5 metre derinliğinde bin 100 ton kapasiteli bu havuzlar için çalışmamız sürüyor. ‘Ormana Bir Damla Su Ver’ sloganıyla hareket ediyoruz. İş dünyasının da katkılarını bekliyoruz” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, BUSİAD olarak yangınların hemen ardından kamuoyuna gerekli açıklamayı yaptıklarını ve bizzat kendisinin, Gürsu, Orhaneli ve Harmancık Belediye Başkanlarını ziyaret ederek ihtiyaç ve gözlemlerini dinlediğini söyledi. Küçükkayalar, ağaçlandırma çalışmalarına katılımın yanı sıra yangın havuzları konusunu da üyelerine bir projeyle aktaracaklarını ifade etti.