Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yatığı paulaşımda ''Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Açıklamada ''Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'' ifadeleirne yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz!
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