20’ncisi gerçekleştirilen International Junior Cup Yıldız Adayları organizasyonu futbol dünyasını buluşturdu.BURSA (İGFA) - Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için büyük bir fırsat sağlayan International Junior Cup Yıldız Adayları organizasyonunun 20’ncisi Yalova Grand Termal Hotel’de yapıldı. Yaklaşık 30 takımı sporcularının kıyasıya rekabetine sahne olan organizasyona Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eyüpspor’un scoutları da katılım gösterdi.

Gürcistan ve Lübnan ekiplerinin de sahne aldığı International Junior Cup Yıldız Adayları turnuvasında 3 gün boyunca futbol festivali yaşandı. Ailelerin de büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmaların ardından organizasyonun şampiyonları da belli oldu.

Buna göre 2011-2012 yaş grubunun turnuva birincisi Yalova Çiftlikköy SK olurken, Osmancık Kandiber SK ikinciliği elde etti. 2013 Yaş Grubu’nda şampiyonluğa Çamlıca SK ulaşırken, 2’ncilik Darıca Kale SK’nın oldu. 2014 Yaş Grubu’nun şampiyonu Çiftlikköy Belediyespor, 2’ncisi ise Fatsa Anadolu Spor oldu.

2015 Yaş Grubu’nda şampiyonluk ipini Yalova Gücü SK göğüslerken, 2’ncilik Soğukkuyu Spor’un oldu. 2016 Yaş Grubu’nda Yalova Gücü’nü deviren Darıca Kale mutlu sona ulaştı. 2017 Yaş Grubu’nun finalinde Sakarya 54 FK ile karşılaşan Junior Star şampiyonluğunu ilan etti.

Bursasporx.com Medya Grubu’nun iletişimini yürüttüğü organizasyon sporseverlerden tam not almayı başardı.

21. International Junior Cup 27-29 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesindeki Daima Biz Otel’de Cumhuriyet Bayramı mottosuyla gerçekleştirilecek.