İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen Interfresh Eurasia–Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri, Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen fuar, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni partner ülke, Hatay’ı ise partner şehir olarak ağırlıyor.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in hem tarım hem de fuarlar kenti olduğunu vurgulayarak, “Tarım ve gıda alanında yapılan fuarlar bizim için çok daha özel bir öneme sahip. Uluslararası ticaretin büyük rakamlarla gerçekleştiği şehirlerden biriyiz. Bu fuarın gelişmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Partner ülke KKTC’nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Yüreğimiz Türkiye için çarpıyor” diyerek fuarın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti. Hatay ise “Hayat Hatay” projesi kapsamında fuarda yer aldı. Proje kapsamında 53 kadın kooperatifi ve 600 kadın üretici, 105 binden fazla ürünü hem Türkiye’ye hem de dünya pazarına sundu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye’nin dünya tarım ihracatından aldığı payın %1,5 olduğunu ve 21. sırada yer aldığını belirtti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl 20 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Antexpo Genel Müdürü Murat Özer ise, “Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden ziyaretçi geldi. Bu yıl 70’in üzerinde ülkeden alıcı bekliyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fuarın açılışına video mesajla katılarak başarılı bir fuar diledi.

KKTC’nin narenciye, domates ve patates gibi ürünlerinin yanı sıra avokado, mango, ejder meyvesi gibi tropikal ürünlerle üretimini artırarak ciddi bir ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Interfresh Eurasia, Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatını artırma projesi olarak başladığı yolculuğunda, bugün sektörün uluslararası vitrini haline gelerek İzmir’de dünya ile buluşuyor.