Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi ile bugüne kadar 13 ilçede 10 bin tonun üzerinde tıbbi atığı güvenli yöntemlerle imha ederek çevreyi ve halk sağlığını korudu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, kurulduğu günden bu yana 13 ilçedeki sağlık kuruluşlarından toplanan 10 bin tonun üzerinde tıbbi atığı güvenli şekilde bertaraf etti.

Saatte 500 kilogram kapasiteyle çalışan tesiste, modern taşıma yöntemleri ve 3 adet lisanslı araçla toplanan tıbbi atıklar sterilize edilerek doğaya zarar vermeden imha ediliyor.

HER AY 125 TON TIBBİ ATIK STERİLİZE EDİLİYOR

Tesis, her ay ortalama 125 ton tıbbi atığı yüksek basınçlı buhara maruz bırakarak sterilize ediyor. Bu işlem sonrasında atıkların zararsız hale gelip gelmediği kimyasal ve biyolojik indikatörlerle test ediliyor.

Steril edilen atıklar daha sonra parçalanarak hacmi küçültülüyor, evsel atık niteliği kazanıyor ve Menteşe Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor. Yalnızca 2025 yılının Eylül ayına kadar bin 30 ton tıbbi atık bu yöntemlerle güvenli şekilde imha edildi

BAŞKAN ARAS: “GELECEK NESİLLER İÇİN SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Aras, şunları söyledi:

“Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yatırımlarıyla da örnek bir kent olmak zorunda. Tıbbi atıkların doğru yöntemlerle imha edilmesi hem insan sağlığı hem de doğamız için hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Amacımız, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Muğla bırakmak.”