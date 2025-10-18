AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarını ziyaret ederek katılımcılara hayırlı işler dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün mobilya şöleni 14 Ekim Salı günü kapılarını açan fuarla başladı. 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı sezonun yeni trendleri ve özgün modelleriyle misafirlerini karşıladı. 140 üretici firmanın yer aldığı fuara ilgi yoğun olurken, 25 bin metrekarelik fuar alanında adeta sektöre yön veren bir fuar gerçekleşiyor. Sadece fuar alanı değil tüm şehrin adeta açık bir fuar havasına büründüğü süreçte, İnegöl protokolü de Cuma günü MODEF Fuarını ziyaret ederek İnegöllü mobilyacıları yalnız bırakmadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, fuar alanını ziyaret etti. Stantları gezerek mobilyacılara hayırlı işler dileklerini ileten protokol üyeleri, fuara ilişkin beklenti ve duruma dair de sektör temsilcileriyle istişareler yaptı. AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı fuar ziyaretinde yurt içi ve yurt dışından İnegöl’e gelen misafirlerle de sohbet edilerek değerlendirmelerde bulunuldu.