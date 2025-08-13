İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Son denetimlerde, dükkanlarının önüne araç park edilmesini engellemek amacıyla izinsiz olarak kaldırım ve yollara konulan dubalar, yelken bayraklar, levhalar ile çeşitli eşyalar zabıta ekipleri tarafından toplandı. Toplanan malzemeler belediye araçlarına yüklenerek depolara götürülürken, İnegöl Belediyesi yetkilileri bu tür işgallere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşların ve esnafın kamuya ait alanları izinsiz şekilde işgal etmemeleri konusunda uyarıda bulunan İnegöl Belediyesi, denetimlerin her zaman devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞLARIMIZ 153 HATTI ÜZERİNDEN BİLDİRİMDE BULUNABİLİR

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların 153 numaralı telefonu arayarak veya 0 530 157 30 00 numaralı WhatsApp Çözüm Merkezi üzerinden bildirimde bulunabileceklerini hatırlattı.

DENETİME AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Denetim esnasına ait görüntüler, İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar zabıta ekiplerinin çalışmalarından dolayı teşekkür mesajları iletti.