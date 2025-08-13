Osmangazi Belediyesi, çocukların tarihe olan ilgisini artırmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlattığı “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi ile minikleri müze yolculuğuna çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Geçmişin izini süren minik arkeologlar, müze gezileriyle hem öğreniyor hem eğleniyor. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi kapsamında 7-11 yaş aralığındaki öğrenciler, her hafta farklı bir müzeyi ziyaret ederek tarihle iç içe bir gün geçiriyor. Etkinlikler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde başlıyor ve özel uygulamalarla devam ediyor.

Arkeolog Tolga Şevik, proje kapsamında ilk gezilerini Bursa Arkeoloji Müzesi’ne gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocuklarımıza tüm müzeyi gezdirdik. Önümüzdeki üç hafta boyunca farklı müzeleri ziyaret edeceğiz ve her hafta Panorama Müzesi’nde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, çocuklarımızın tarihe olan ilgisini artırmak, bakış açılarını geliştirmek ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Program sonunda tüm katılımcılara ‘Minik Arkeolog’ sertifikası vereceğiz” dedi.

Şevik, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen kum havuzunda madeni para ve seramik parçası bulma etkinliği, kil atölyesi, mozaik çalışması ve satranç gibi aktivitelerle çocukların hem öğrenip hem eğlendiklerini ifade etti.

Projenin gezi durakları arasında Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı Müzesi ve Bursa Atatürk Evi Müzesi de yer alıyor.

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Gülce Zülal Bali, “Her yeri gezdik, çok hoşuma gitti. Panorama Müzesi’nde killerle şekiller yaptık, arkadaşlarımla eğlendim” dedi. 9 yaşındaki Ömer Efe Alpay ise, “Burada çok güzel eserler varmış, görmek beni çok mutlu etti” sözleriyle duygularını paylaştı.