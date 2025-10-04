Şubat ayında Polonya Rzeszow Üniversitesi arasında İyi Niyet Anlaşması imzalanmasının ardından, İnegöl Belediyesi Polonya’nın Rzeszow şehrinde uluslararası eğitim programına katılım sağladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin uluslararası bilinirliğinin artırılması ve iş birliği çalışmalarıyla kurumun hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda, kardeş şehir ilişkileri başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 25 Şubat 2025 tarihinde İnegöl Belediyesi ile Polonya Rzeszow Üniversitesi arasında imzalanan İyi Niyet ve İş Birliği Protokolü çerçevesinde ortak projelerin yürütülmesi konusunda mutabık kalınmıştı. İnegöl Belediyesi, bu protokol kapsamında İnegöl Belediyesi, Rzeszow şehrinde düzenlenen “Bugünün ve Geleceğin Mücadele ve Amaçları Arasında Eğitim: Bilimsel ve Örgütsel Komite Başkanlığı 5. Yıl Dönemi Uluslararası Bilim Konferansı” ve Rzeszow Belediyesi tarafından organize edilen teknik deneyim programına davet edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ HEYETİ POLONYA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Dünya genelinden akademisyenler, bürokratlar ve uzmanların katıldığı programda İnegöl Belediyesi’ni temsilen Strateji Geliştirme Müdürü Mehmed Akif Arslan ve Fen İşleri Müdürü Yakup Can yer aldı. Belediye Başkanı Alper Taban da video konferans yöntemiyle programa katılım sağladı. İnegöl Belediyesi temsilcileri, organizasyonda uluslararası iş birliği ve stratejik hedefler doğrultusunda önemli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Rzeszow Üniversitesi’nin “Eğitimin Geleceği” kongresine katılım sağlanırken, üniversite rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirildi ve Rzeszow Belediyesi ile iş birliği odaklı toplantılar yapıldı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen katılımcılarla odak toplantılar düzenlenerek İnegöl Belediyesi çalışmaları çerçevesinde iş birliği görüşmeleri yürütüldü.

NELER ELDE EDİLDİ

Program sonucunda, İnegöl SEGE 2053 Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında Rzeszow Üniversitesi ve Rzeszow Belediyesi ile paydaşlık ilişkisi kurulurken, İsveç 2025 Kalite Kongre ve Fuarı’na katılım ve iş birliği yönünde tavsiye kararları alındığı aktarıldı. ABD Suny Brockport Üniversitesi ile İnegöl’deki eğitim stratejilerinin gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar da başlatıldı. Ayrıca Erasmus ve ESC programları odaklı ortak projelerin yürütülmesi ve kardeş şehir protokolü yapılması yönünde mutabakata varıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yurt içi ve yurt dışı alternatif kaynaklardan daha fazla istifade etmek, iş birliği ilişkilerini güçlendirmek, tecrübe aktarımı ekosistemi oluşturmak ve gençlik değişim programları gerçekleştirmek gibi amaçlar doğrultusunda 14.10.2024 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Birimini kurduk. Akabinde birim faaliyetleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na yönelik başvurumuz neticesinde 10.01.2025 tarihinde Eurodesk ağının bir parçası olduk. Tüm gençlerimize ve paydaşlarımıza çalışmalarımızı ve hedeflerimizi duyurduk. Polonya Rzeszow Belediyesi ve Üniversitesi ile devam eden iş birliği sürecimiz de bu yatırımlarımızın bir çıktısıdır” dedi.