İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yoğun kalabalık arasında bir öğretmen adayının sorusu üzerine yanıtlayan İmamoğlu, mülakat sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Öğretmen adayı olan vatandaş, atanamadığını ve mülakat sisteminin adil olmadığını söyleyerek İmamoğlu'ndan çözüm istedi.

Öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve mülakat sistemini kesinlikle doğru bulmadıklarını belirten İmamoğlu, "Öğretmenlerimize bir bakayım. Müsaade edin. Biz yanınızdayız. Bizim derdimizi biliyorsunuz. Bizim genel başkan yardımcımız da bildiğiniz üzere öğretmenlerimiz ve mülakatlar için eylemler yapıyor. Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Mülakatları da kesinlikle doğru bulmuyoruz. Mülakatın kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Mülakat işini kaldırmak için mücadelemiz devam edecek." dedi.