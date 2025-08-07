Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Karar, 7 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 10175 sayılı karar, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nın 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 1’inci maddesi uyarınca uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu bu kararla, Iğdır Havalimanı uluslararası uçuşlara hizmet verebilecek ve bölgenin ticaret, turizm ile ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.

Yeni statüyle birlikte, Türkiye’nin en doğusundaki bu havalimanı, uluslararası hava trafiğine açılarak bölgenin küresel bağlantılarını güçlendirecek.