İçişleri Bakanlığı, 6 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da hain terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede hiçbir gevşemeye yer olmadığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-30 operasyonunda 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1858764079688532393

Operasyonda; Örgütün Güncel Yapılanması, Finans Yapılanması, Öğrenci Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Çeşitli Meslek Grupları içerisinde faaliyet yürütmek, Sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak, Haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.