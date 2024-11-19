Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz verme törenine katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle geçtiğimiz yıl altyapı çalışmaları başlayan Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz ateşi yandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Pınarbaşı İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Pınarbaşı ilçe meydanında gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, AK Parti Milletvekilleri S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Kayserigaz ve SOCAR yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve ilçe sakinleri katıldı.

Pınarbaşı İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, mehter takımı mini konserinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, kendilerini seven, güvenen, seçen Kayserililere layık olmaya, hizmet etmeye gayret ettiklerini kaydederek, “Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. O açıdan da dayanışacağız. Pınarbaşı’mızın güzel insanlarının iradesine saygı duyuyoruz. Pınarbaşı’mız, Sarız’ımız bu bölgelerde de yaşayan ve 1 buçuk milyon insanı bağrıma basıyor, onlara hizmetkâr olmanın onurunu taşıdığımızı buradan paylaşıyorum” dedi.