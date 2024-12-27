Türkiye genelinde düzenlenen 'Kalkan-36' operasyonlarında 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 656 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçmenlerle yönelik bir süredir düzenlediği 'Kalkan' operasyonlarının bu kez 36'ncısı bu kez ülke genelinde düzenlendi.

“KALKAN-36” operasyonlarında; 32’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 656 düzensiz göçmen yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1872510472454365606

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma kapsamında 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada 15 bin 616 yerin kontrol edildiğini belirterek, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.