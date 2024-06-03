Vali Mustafa Eldivan, Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Baksı Kültür ve Sanat Vakfı tarafından hayata geçirilecek olan Bayburtlu kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gücünü arttırmayı amaçlayan Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'nin Bayburt'a büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kadını merkeze alan ve üretime katılmak isteyen Bayburtlu kadınlarımıza alan açacak olan Merkez İnşallah ülkemiz için de örnek bir girişim olacağını belirten Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'un kültürünün önemli unsurlarından biri olan yerel dokumaların çağın estetik anlayışına uygun olarak yeniden yorumlanması ve üretilmesine de öncülük edecek bu merkezin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaleardı Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve vatandaşlar katıldı.