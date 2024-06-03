Bayburt İl Müftülüğünce düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsa Atar birinci, Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz ikinci, Akşemsettin Camii Müezzin Kayyımı Emrah Yüce üçüncü oldu.
Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında ise Zülküf Bozkurt Camii İmam Hatibi Nihat Doğan birinci, Darıca Köyü Camii İmam Hatibi Muhammet Yavuz ikinci, Efendi Bayram Camii Müezzin Kayyımı Kemal Demir üçüncü oldu.
İl Müftüsü Bayram Danacı, yarışmalara katılan din görevlilerine başarılar dileyerek dereceye girenleri tebrik etti.
Editör: Mehmet Demirer