Haftalık basın bilgilendirmesinde terörle mücadeledeki kararalılığı faaliyetleriyle özetleyen Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonlarında ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini belirtirken, Suriye’de Tel Rıfat ve Menbiç’te 642 km tünelin yok edildiğini duyurdu. Ayrıca hudutlarda 188 şahıs yakalandı, Van’da ise 118 kg uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen terörist mağaraları, sığınakları ve barınaklarında ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Harekât Alanları’nda Tel Rıfat ve Menbiç’te imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaştı.

HUDUT GÜVENLİĞİ BAŞARISI

Bu arada hudutlarda kademeli güvenlik sistemiyle korunan sınırlarımızda, hafta içinde 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalandı.

Yılbaşından bu yana yasa dışı geçiş girişiminde yakalananların sayısı 7 bin 177’ye yükseldi. Engellenen şahıs sayısı ise 51 bin 876 oldu. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.