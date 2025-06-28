Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı yaz kararnamesi, 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Adli ve idari yargıda toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değişirken, 24 ilin başsavcısı da yeni görevlerine atandı.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki geniş çaplı atama kararlarını Resmi Gazete’de duyurdu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurarak, yargı camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

122 SAYFALIK KARARNAME DİKKAT ÇEKTİ

HSK’nın 122 sayfalık kararnamesinde, 4 binden fazla hâkim ve savcının yeni görev yerleri detaylı bir şekilde yer aldı.

Kararname, yargı camiasında önemli bir hareketliliğe yol açarken, özellikle 24 ilin başsavcısının değişmesi dikkat çekti.

Trabzon gibi bazı illerdeki görev değişiklikleri de yerel düzeyde yankı buldu.

Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz