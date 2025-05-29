“Avrupa Birliği Erasmus Programı” kapsamında Kocaeli’ne gelen 6 Hollandalı öğrenci, Antikkapı tarafından misafir edilerek Türk mutfağı ve kültürünü tanıdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 2019 yılından bu yana “Avrupa Birliği Erasmus Programı” kapsamında Hollanda’dan gelen öğrencileri ağırlıyor. Bu yıl Antikkapı’nın misafir ettiği 6 Hollandalı öğrenci, Hızır 41 Afet Mutfağı başta olmak üzere Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağı ve kültürünü tanıyarak deneyim kazandı.

KOCAELİ’DE 12 GÜN STAJ YAPTILAR

Hollanda’nın Schiedam şehrinde Lentiz Life College kurumumda eğitim gören 6 öğrenci, Hızır 41 Afet Mutfağı ve Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağının yemeklerini 12 gün süren staj programı ile öğrendi. Öğrenciler, 12-15 Mayıs tarihlerinde Maide Restoran’da, 16-23 Mayıs tarihlerinde ise Hızır 41 Üretim Tesisinde eğitim görerek iki ayrı mutfağı da deneyimleme fırsatı buldu.

2019’DAN BU YANA 43 ÖĞRENCİ

Gastronomi alanında staj yapan öğrenciler, hem geleneksel Türk yemeklerini deneyimledi hem de kültürümüzün mutfak yoluyla tanıtımına katkı sağladı. Bu kapsamda Kocaeli’nin yöresel lezzetlerini tanıma ve uygulama fırsatı bulan gençler, aynı zamanda Türk misafirperverliğini yakından tanıyarak kültürel etkileşimi de güçlendirdi. Antikkapı A.Ş. 2019 yılından bu yana toplamda 43 Hollandalı öğrenciyi belirli dönemlerde gerçekleşen staj programları kapsamında Kocaeli’nde ağırladı. Staj döneminde Erasmus öğrencileri, Türkiye’nin en büyük afet üssü olan Hızır 41 Afet Mutfağını yerinde inceleme fırsatı buldu. Hollandalı öğrenciler, Afet Mutfağı ve bilincini geliştirerek, afet zamanında gerçekleşecek aksiyon planlarını da yerinde incelemiş oldu.

TÜRK ASILLI HOLLANDALI ÖĞRENCİDEN TEŞEKKÜR

Aslen Adanalı olan ve Hollandalı öğrenci grubunun danışman eğitimcisi olan Melisa Özbiçer, Hollandalı öğrencilere eşlik etti. İzmit Seka Park’ta bulunan Maide Kafe ve Restoranı çok beğendiğini, Hızır 41 Afet Mutfağının da çok modern bir tesis olduğunu belirten Özbiçer, “Burada tatlılar olsun, etler olsun, ekmekler olsun ve üretilen yemekler olsun çok güzel bir şekilde hazırlanıyor” dedi. Öğrenci arkadaşları ve kendisinin buraya staj görmek için geldiğini söyleyen Özbiçer, “Biz önce Maide Restoran’da, sonrasında ise Bu Hızır 41 Afet Mutfağında staj yaptık. Buradaki çalışanlar her alanda bize çok güzel bir şekilde yardımcı oldular. Beni etkileyen, burasının olası bir afet durumunda Marmara Bölgesi ve Türkiye’ye yardımda bulunacak olması. Bize bu staj imkanını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve belediye personellerine çok teşekkür ederiz” dedi.