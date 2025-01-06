Aras Kargo Spor Kulübü İzmir’de gerçekleşen, ev sahibi olduğu maçta soğan torbasından file yaparak voleybol oynayan Hataylı çocukları ağırladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo’nunkurduğu Aras Kargo Spor Kulübü’nün kadın voleybol takımı Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadelesini coşkuyla sürdürüyor.

13 yıllık özlemi sona erdirerek İzmir halkını Vodafone Sultanlar Ligi ile buluşturan Aras Kargo Spor Kulübü,5 Ocak Pazar günü İzmir’de EczacıbaşıDynavit ile oynadığı maçta Hatay İncirli İlkokulu’nda, soğan torbalarından voleybol filesiyapanöğrencileri misafir etti. Aras Kargo, çocukların voleybol filesi yaptığı videoları sosyal medyada gördükten sonra okula ulaşarak, çocukların hayatlarına dokunabilmek, onlara unutmayacakları bir hatıra bırakmak içinçocukları İzmir’e antrenman ve voleybol maçı izlemeye davet etti.

Maçtan bir gün önce İzmir’e gelen öğrencilerheyecan dolu iki gün yaşadılar. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oyuncuları ziyaret eden öğrenciler Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ilebir araya geldiler.Burada antrenmanı izleyip, oyuncularla voleybol oynadıktan sonra ise İzmir’i gezerek şehir gezisi gerçekleştirdiler.

Maç günü Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın; Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu ile Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu karşılaşmayı çocuklarla birlikte izlediler.