Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay Antakya’da yapılan gıda denetimlerinde salça posası ve katkı maddeleriyle üretim yapan bir işletmeye müdahale etti. 36 ton ürün muhafaza altına alınırken, 6 ton domates posası imha edildi ve işletmeye yasal işlem başlatıldı.HATAY (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için sürdürdüğü denetimlerde, Hatay’ın Antakya ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Bakanlık gıda denetçisi ekipleri, bir işletmede salça posası ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak salça üretimi yapıldığını tespit etti.

Denetimlerde, domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınırken depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi.

Gıda güvenilirliğini hiçe sayan işletme hakkında yasal işlem başlatıldığın duyuran Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Denetimlerimiz aralıksız sürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz” ifadelerini kullandı.