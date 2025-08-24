Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Hamzadere 2. Kısım Sulaması projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, teknik heyetle birlikte proje sahasını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında şantiyede görevli teknik personelden detaylı bilgi alan Yücegök, projenin bölge tarımı açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Tamamlandığında 81 bin 780 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşacağı proje, çiftçilerin üretim kapasitesini artırarak ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Yetkililer, Hamzadere 2. Kısım Sulaması’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını, bölge tarımına uzun vadeli faydalar sunacağını ve çiftçilerin daha verimli üretim yapmasına olanak tanıyacağını belirtti.