Keçiören Belediyesi ile Rizeliler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “Doğu Karadeniz Hamsi ile Yapılan Lezzetler Gastronomi Buluşması” Keçiören Fatih Stadı’nda başladı. Festivalin açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlara kendi elleriyle hamsi ikram etti.ANKARA (İGFA) - Başkan Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Ankara Rizeliler Federasyonu Başkanı İdris Kansızoğlu, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hep birlikte kültürümüze sahip çıkacağız”

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Karadeniz’in derin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi: “Karadeniz, bu ülkenin milli ruhunu yansıtan önemli bir bölgedir. Yiğit, vatansever insanları, kadim gelenekleri ve güçlü kültürel kodlarıyla ülkemize değer katıyor. Bizler Keçiören’de bu kültürün yaşatılmasına ve tanıtılmasına her zaman destek oluyoruz. Bu etkinlik yalnızca gastronomi değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik şölenidir. Bugün burada horonuyla, kemençesiyle, hamsisi ve muhlamasıyla Karadeniz’in ruhu Keçiören’de hayat buluyor. Hep birlikte kültürümüze, geleneklerimize, insanımıza sahip çıkacağız. Bizim için belediyecilik sadece altyapı hizmeti değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak demektir. Bu vesileyle Ankara Rizeliler Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Hep birlikte coşacağız”

Ankara Rizeliler Federasyonu Başkanı İdris Kansızoğlu yaptığı konuşmada “Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a şahsım ve tüm Karadenizli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 10 gün boyunca hamsi ve muhlama ikramlarımız olacak. Karadeniz’in enerjisini yansıtan tulum ve kemençe eşliğinde horonlarımızla hep birlikte coşacağız. Bu vesileyle tüm Ankaralıları ve Karadenizli hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum.” dedi.

Lezzet ve eğlence bir arada

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Doğu Karadeniz Hamsi ile Yapılan Lezzetler Gastronomi Buluşması’nın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu horonun, tulum ve kemençe eşliğinde gösteriler yapıldı. Festivalin ilk gününde sahne alan Sanatçılar Aşık Zeki ve Faik Pala verdikleri konserle kulakların pasını sildi.

Karadeniz havası Keçiören’de yaşanacak

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan muhlama, mısır ekmeği, tereyağlı mısır unu yemekleri ve daha birçok yöresel lezzet festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak. Sadece damaklara değil, müzikseverlere de hitap edecek programda Karadeniz’in sevilen sanatçıları sahne alırken, horon ekipleri tulum ve kemençe performanslarıyla vatandaşlara coşkulu anlar yaşatacak. Ankaralılar, yöresel ezgiler eşliğinde Karadeniz’in enerjisini doyasıya yaşayacak.

Birçok ilin kültürüne ev sahipliği yapılacak

3-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen buluşmada; Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu’nun yöresel yemekleri, el sanatları ve folklorik değerleri Keçiören’de tanıtılacak. Festival kapsamında Karadeniz’e özgü dokumalar, ahşap ürünler ve el emeği işler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. On gün boyunca sürecek olan gastronomi ve kültürel etkinliklerle Keçiören, Karadeniz’in renkli atmosferine ev sahipliği yapacak.