Bornova Alevi Güçbirliği Platformu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek eşit yurttaşlık, cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi ve adalet taleplerini dile getirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Alevi Güçbirliği Platformu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Mahallesi’ndeki Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Alevi ve hemşeri dernekleri ile Cemevi temsilcilerini buluşturan organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Bornova Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Avukat Yağmur Yurdakul Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Bornova Kent Konseyi Başkanı Avukat Doğan Baran Mengüş katıldı.

“Alevilik pazarlık konusu yapılamaz”

Pir Sultan Abdal Derneği Bornova Şube Başkanı Barış Çelik, Alevi Güçbirliği Platformu’nun 7 yıl önce dayanışmayı büyütmek için kurulduğunu hatırlatarak, “Bugünkü buluşmamız yalnızca bir kahvaltı değil; kimliğimize ve yolumuza sahip çıkma kararlılığımızdır. Aleviler yüzyıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi veriyor. Cem evleri hâlâ ibadethane sayılmıyor, zorunlu din dersleri sürüyor. Taleplerimiz nettir; cem evleri ibadethane statüsüne kavuşturulmalı, Madımak utanç müzesi olmalıdır. Alevilik koltuk ve makam için pazarlık masasına yatırılmayacak kadar değerlidir” dedi.

Çelik ayrıca, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Bornova’da bir anı parkı açılmasının önemine değinirken, Erzene Mahallesi’ndeki yeşil alanların korunmasına destek veren Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Sorunlarımız çözülmüyor, dayanışma büyütülmeli”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, Türkiye’de adalet ve eşitlik arayışının sürdüğünü vurgulayarak, “Biz aleviler ve sol görüşlüler çocukluğumuzdan bu yana adalet arayışıyla büyüdük. Bugün halkımız en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. İnsanlar çocuklarına beslenme koyamıyor, velilerden sabun isteniyor ama ülkenin yöneticileri aya gitmekten bahsediyor. Bu tablo karşısında en büyük ihtiyaç adalettir. Biz yüzyıllardır mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Aynı sofrada buluşmak kıymetli”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, dayanışma kahvaltısının önemine değinerek, “Bugün burada olup aynı sofrayı paylaşabilmek bizler için çok kıymetli. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sazlarla türküler, Çınar Bebek için umut

Etkinlikte saz eşliğinde türküler ve deyişler söylendi. Ayrıca, Valilik izniyle yürütülen kampanya kapsamında SMA hastası Çınar Bebek için bağış toplandı.