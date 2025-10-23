Türkiye’nin dört bir yanından gelen HAK-İŞ İl Başkanları, Konfederasyonun 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara’da bir araya geldi.ANKARA (İGFA)- Türkiye’nin dört bir yanından gelen HAK-İŞ İl Başkanları, Konfederasyonun 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara’da bir araya geldi. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na 81 ilden katılım sağlandı.

Mardin HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli’nin de aralarında bulunduğu toplantıda; çalışma hayatının güncel gündemi, son dönemde yaşanan gelişmeler, Filistin’de devam eden soykırım, HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası çalışmaları, illerdeki örgütlenme faaliyetleri ile il başkanlarının yerel çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

İZSU’dan kış öncesi temizlik ve altyapı hamlesi
İZSU’dan kış öncesi temizlik ve altyapı hamlesi
İçeriği Görüntüle

Toplantıyı değerlendiren Mardin HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Aziz Adıbelli, şu ifadeleri kullandı: “‘Emeğin Evrensel Gücü’ şiarıyla bir araya gelen başkanlarımızla; çalışma hayatı, yol haritamız ve önümüzdeki süreçlere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. HAK-İŞ; bir boşluğun doldurulması, bir ihtiyacın karşılanması, bir medeniyetin yeniden emekçiler üzerinden inşa edilme sürecidir. HAK-İŞ, besmele ile başlayan ve dua ile devam eden mücadelenin adıdır. HAK-İŞ’i farklı kılan, temsil ettiği değerlerdir. HAK-İŞ, tarihi mirası sırtlanmış bir davanın adıdır.”

Adıbelli, 50. yıl coşkusunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu anlamlı yılda, emeğin onurunu yücelten tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, 50. yılımızın teşkilatımıza, ülkemize ve tüm emek camiasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Daha nice onurlu, güçlü ve emek dolu yıllara…”

HAK-İŞ’in 50 yıllık yolculuğu, emek mücadelesinde değer odaklı bir çizgiyle devam ederken, toplantı; sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.