Güzelbahçe Belediyesi, daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle başlattığı kapsamlı hizmet seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin 12 mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla birlikte, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan projeler bir bir hayata geçiriliyor.İZMİR (İGFA) -İzmir'de belediye ekipleri, mahallelerde yoğun bir mesai yürütüyor. Yol bakım ve onarımından park düzenlemelerine, temizlik ve çevre düzenlemesinden sosyal donatı alanlarının iyileştirilmesine kadar geniş bir alanda hizmet veriliyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Kültür Sosyal Müdürlüğü ve Güzelbahçe İletişim Merkezi birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde hem altyapı hem de üstyapı hizmetlerinde gözle görülür ilerlemeler sağlanıyor.

‘GÜZELBAHÇE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM’

Göreve geldiği günden itibaren çalışma enerjisini kaybetmeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay, “Güzelbahçe’nin her köşesinde vatandaşlarımızın daha konforlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Her mahallemiz bizim için eşit önemde. Sadece merkezde değil, ilçemizin en uzak noktasındaki mahallelerimizde de ekiplerimiz sahada. Bu seferberlik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalar kapsamında son aylarda; Bozuk yolların asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Çocuk oyun grupları ve park alanları yenilendi. Pazar yerlerinde temizliği düzenli bir şekilde devam ediyor. Çevre düzenlemeleriyle mahallelerde yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz. Dere yatakları ve su kanalları temizlenerek taşkın riskleri azaltılıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere destekler ulaştırılıyor. İlçe halkının taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye önem verdiğimiz GÜZİM (Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi) kurarak, istek, talep şikayet ve memnuniyetleri öğreniyoruz. Güzelbahçe’miz için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla ayda bir mutlaka toplantılar düzenleyip, mahallelerimizde olan sorunları tespit ediyoruz. Hemşehrilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Hizmet devam ediyor. İzmir’de çıkan yangınlarda birçok ilçemizde yangınlar çıktı. Sıcakların artmasıyla bizlerde 7 gün 24 saat esasına dayalı ekiplerimiz nöbet tutuyor. Güzelbahçe’nin her bir mahallesine ayrı önem veriyoruz. Her mahalleye eşit hizmeti ulaştırmak için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz ” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi, önümüzdeki dönemde de başlatılan çalışmaların kapsamını genişleterek; daha fazla park, yeni sosyal tesisler, altyapı projeleri ve çevreci uygulamalarla ilçeyi geleceğe taşımayı hedefliyor.