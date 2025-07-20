Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarında şeffaflığı artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla “İlaçlama Aracım Nerede” uygulamasını devreye aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hizmetin her aşamasında şeffaf ve takip edilebilir olmayı önemsiyoruz” diyerek yeni sistemin vatandaşa güven ve kolaylık sağlayacağını belirtti. Vatandaşlar, artık mobil uygulama ve internet üzerinden ilaçlama araçlarının konumunu ve çalışma bilgilerini takip edebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için “İlaçlama Aracım Nerede” sistemini hizmete sundu. Bilgi İşlem ve Veteriner İşleri dairelerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen uygulama, ilaçlama araçlarına entegre edilen GPS modülleriyle vatandaşlara açık ve izlenebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor. Sisteme hem web (manisa.bel.tr) hem de “Üzüm” isimli mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Sistem sayesinde araçların hangi mahallede, hangi saat aralığında, ne kadar süreyle çalıştığı bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Bu veriler, vatandaşlardan gelen “Mahallemizde ilaçlama yapıldı mı?” gibi taleplerin hızlı ve doğru şekilde yanıtlanmasını sağlıyor. İlaçlama araçlarının anlık konumu, güzergah bilgileri ve çalışma saatleri sisteme otomatik olarak aktarılıyor. Böylece hem vatandaşlara açık harita üzerinden görüntülenebiliyor hem de denetim ve raporlama süreçleri daha etkin şekilde yürütülebiliyor.

“KENDİ YAZILIMIMIZLA GELİŞTİRDİĞİMİZ SİSTEM, HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRACAK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İlaçlama Aracım Nerede” uygulamasının hizmet kalitesini artıracağını belirterek, “Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında sıkça dile getirdiği ‘Mahallemizde ilaçlama yapıldı mı?’ sorusuna artık anlık ve şeffaf bir şekilde yanıt verebileceğiz. Dijital altyapımızı güçlendirerek tamamen kendi yazılımımızla hayata geçirdiğimiz bu sistemle, hem araçlarımızın nerede ve ne zaman çalıştığı görülebilecek hem de vatandaşlarımız kolayca talepte bulunabilecek. Ekiplerimizin gece gündüz sahada yaptığı çalışmalar, artık dijital olarak da görünür hale geliyor. Sistem aynı zamanda kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacak. Manisa’da şeffaf, hesap verebilir ve vatandaşı önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.