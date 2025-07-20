Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, Karabıyık’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, “Lale Karabıyık’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.