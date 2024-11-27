Bursa'da Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Minikler Serbest Güreş Turnuvası’nda Bursa İl Karması, 245 puan ile turnuvanın şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İller Arası Minikler Serbest Güreş Turnuvası düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe 7 il, 16 kulüpten 300 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, Yıldırım Belediyespor güreş takımı, 5 madalya alırken takım klasmanında ‘Bursa İl Karması’ şampiyon oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 245 puan ile şampiyon olan sporcuları tebrik etti. Başkan Yılmaz, spor yapma imkânı tanıdıkları gençlerin önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek “Yıldırım Belediyesi olarak lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Altyapımıza kazandırdığımız gençlerimiz bugüne kadar 3 bin 965 madalya ve 204 kupa kazanarak bizleri gururlandırdı. İller Arası U15 Güreş Turnuvası'nda madalya alan evlatlarımızı, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" dedi.