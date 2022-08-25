Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi’nin Bayburt’un Demirözü İlçesine bağlı Gökçedere Beldesi’nde düzenlediği kan bağışı organizasyonuna Gökçedere Belde halkı yoğun ilgi gösterdi.

Gökçedere Beldesi’nde ilk defa belde sakinlerinden Alper ACAR’ın girişimleri ile gerçekleştirilen organizasyonda 1 günde 96 ünite kan toplanarak rekora ulaşıldı.

"Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla sürdürülen kampanyaya vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Murat Tuylu: “Beklentimizin çok üstünde kan bağışında bulundu halkımız, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.

Gökçedere Belde halkı bu gösterdiği hassasiyet ile Bölgeye bağlı İl ve İlçelerden daha fazla kan bağışında bulunarak pandemi sonrası rekoru elinde bulunduruyor vatandaşlarımıza tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. 3 ay sonra tekrar Gökçedere Belde halkı ile buluşacağız” dedi.

Gökçedere Beldesi sakinlerinden Gazeteci-Yazar Arif AZAK’da kan bağışında bulunarak kan bağışının yararları ve vatandaşların azalan kan stoklarına verdiği desteği anlatarak, “Türk Kızılayı’nın bireylerin gönüllü ve düzenli kan bağışına teşvik edilmesi konusunda yürüttüğü faaliyetler kapsamında kan bağışı hayat kurtarır kampanyasına desteğimi uzun yıllardır sürdürüyorum. Kan bağışı pandemi döneminde oldukça azaldı.

Kan bağışının insanlara faydasını anlatıp çevremizdeki kişileri kan bağışına teşvik etmeliyiz. Kan bağışının vücudumuza sayısız faydaları var, kan bağışı ile karaciğer yağlanması azalır, kolesterol düşer. Baş ağrıları gider, ayak yanmaları biter.

Kan bağışı vücut için detoks sayılır. Bunlar haricinde bağışlanan her kan ayrıştırılıp, trombosit ve plazma olarak kullanılıyor. Ayrıca her kan bağışınızda bağışçının adına Kızılay ormanlarında bir fide dikiliyor” dedi.