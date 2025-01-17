Ticaret Bakanlığı Habur’da 20 bin 50 adet kaçak cep telefonu tespit edildi. Hamzabeyli’de 676 milyon TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçak hayvan ticaretine engel oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur, Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları’nda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Habur, Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları’nda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Habur’daki operasyonda transit olarak beyan edilen 20 bin 50 adet cep telefonunun yurtta bırakıldığı tespit edilirken, Hamzabeyli’deki… pic.twitter.com/nBiMspRgl4— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 17, 2025

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Habur’daki operasyonda transit olarak beyan edilen 20 bin 50 adet cep telefonunun yurtta bırakıldığı tespit edilirken, Hamzabeyli’deki operasyonda ise ithalat rejimi altında yurda getirilen 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak yurt içinde bırakıldığı ortaya çıkarıldı.

Ekipler son olarak Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir otobüs cinsi araca yönelik düzenlenen operasyonda 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

