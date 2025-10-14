Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile ortak uluslararası operasyonda Güney Amerika’dan gelen konteynerde 1,7 ton kokain ele geçirdi. Ayrıca Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 105 kilo esrar yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız devam ettiğini duyurarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin iki ayrı çalışmasını duyurdu.

ULUSLARARASI KOKAİN OPERASYONU: MADRİD’DE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika’dan İspanya’ya transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan “fosil unu” yüklü konteyner riskli bulundu. Detaylı kontrollerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, kontrollü teslimatla konteyner Barcelona Limanı’na ulaştırıldı.

İspanya’daki hareketler yakından takip edilirken, Madrid’de Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Operasyon, küresel uyuşturucu ticaretiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin örneği olarak nitelendirildi.

HAMZABEYLİ’DE 105 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbaratıyla şüpheli TIR X-Ray taramasına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği ATLAS’ın desteğiyle yapılan aramada, yasal yükün içinde gizlenmiş 97 şeffaf poşette 105 kilo esrar (65 milyon TL değerinde) bulundu.

Soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürüldüğü öğrenildi.