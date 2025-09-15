Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Sarp Gümrük Kapısı ile İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 milyar 130 milyon TL değerinde 310 kilogram esrar ve 291 kilogram kokain ele geçirildi.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin başarılı müdahaleleriyle yakalanan uyuşturucu maddelerin, "yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleye önemli bir darbe vurduğu vurgulandı.

Bakanlık, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri bu illetten uzak tutmak amacıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

https://twitter.com/ticaret/status/1967465868662546715

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürülüyor.