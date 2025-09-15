Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, seçmelerin tamamlanması ve okulların da açılmasıyla birlikte 2025-2026 dönemi çalışmalarına başladıİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin çocuklara nitelikli sanat eğitimi sunmak ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, seçmelerin tamamlanmasıyla birlikte 2025-2026 dönemi çalışmalarına da başladı.

Orkestraya katılmak isteyen çocuklar, vurmalı çalgılar, viyola, viyolonsel, kontrabas, keman, klarnet, flüt, obua, fagot, trombon, korno ve trompet gibi enstrümanlarla yeteneklerini sergiledi. Seçmelerin ardından orkestraya katılan öğrenciler, yeni arkadaşlarıyla birlikte ilk provalarına çıktı.

Türkiye’nin önemli orkestralarında görev alan, keman sanatçısı ve orkestra şefi Tolga Akın yönetiminde 2025-2026 dönemi çalışmalarına başlayan Çocuk Senfoni Orkestrası, bu dönemde de hem çocukların yeteneklerini sahneye taşıyacak hem de Narlıdere’nin kültür-sanat yaşamına renk katacak. Çocukların yaratıcılıklarını besleyen, sosyal becerilerini geliştiren ve geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlayan önemli bir sanat okulu niteliği taşıyan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni dönemde de çeşitli konserler ve etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak.