Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala ve Esendere Gümrük kapısında uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilid.

Kontroller sonrasında, 137 paket içerisinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu.