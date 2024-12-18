Bilecik’in saklı güzelliklerinden Gölpazarı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle yeniden hayat buluyor. İlçedeki tarihi evlerin turizme kazandırılması için önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği’nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi ve Gölpazarı Belediyesi arasında “Gölpazarı Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi” protokolü hayata geçirildi.

Tarihi Evler Yeniden Hayat Bulacak

Proje kapsamında, Gölpazarı’nda bulunan tarihi evlerin restorasyonu yapılacak ve bu evler turizm potansiyeli yüksek mekanlara dönüştürülecek. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla hem tarihi dokunun korunması sağlanacak hem de bölge, turistik bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Bölge Turizmine Katkı Sağlayacak

Gölpazarı’nın sahip olduğu kültürel ve mimari miras, bu projeyle birlikte daha geniş kitlelere tanıtılacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin, yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon olması hedefleniyor.

Yetkililerden Destek Mesajı

Protokol imza töreninde konuşan yetkililer, projenin Gölpazarı’nın turizmde hak ettiği yere gelmesine önemli katkılar sunacağını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, “Bu proje sadece Gölpazarı için değil, Bilecik’in turizm potansiyelinin artırılması adına da büyük bir adımdır. Tarihimizi koruyarak geleceğe taşıyoruz” denildi.

Gölpazarı: Tarih, Doğa ve Kültürün Buluşma Noktası

Eşsiz doğası, tarihi evleri ve misafirperver halkıyla bilinen Gölpazarı, bu çalışmalarla adeta bir açık hava müzesine dönüşecek. Tarihi mirasın korunarak turizme kazandırılacak.