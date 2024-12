Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan eTwinning Faaliyeti kapsamında, 2024 yılına ait eTwinning 15. Ulusal Konferansı, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Bu çalışmaya Bayburt'u temsilen Süleyman Ersoy İlkokulu öğretmeni Semra Özçelik Polat davet edildi.

Öğretmen Semra Özçelik Polat 2024 yılında yürüttüğü Happy Child On Fairy Tale Journey ve Jorney To The Space Wit Numbers eTwinning projesi ile kültür ve uzay temalarına dikkat çekerek ulusal çapta büyük bir başarıya imza attı. 15.000 proje arasından seçilen bu projelerle Bayburt'u başarıyla temsil etti.

Konferans'ta; öğretmenlerin il bazında yürüttüğü başarılı projelerden oluşan otuz stant, katılımcılara örnek teşkil edecek şekilde sergilendi. Katılımcı öğretmenlere ilham veren konuşmacılar ile atölye çalışmaları ve daha birçok uygulamalı eğitim etkinlikleri ile devam eden konferans, sertifika töreni ile sonlandırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Semra Özçelik Polat, “Bu tür projelerde yer almak ve Antalya’daki konferansta ilimizi temsil etmek benim için büyük bir onur ve mutluluktur. 15. Ulusal eTwinning Konferansı, 10-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Eğitim dünyasının nabzını tutan bu etkinliklere davet edilmek Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmek beni mutlu etti. Emeği geçen Yasin Ayday, Muhammet Kahraman müdürlerime, Muammet Ali Çebi, öğretmen arkadaşlarıma öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.