Son işletmecisi Servet Kondolot'un 1999 yılında vefat etmesinin ardından kısa bir süre daha faaliyet gösteren hamam, yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir kapalıydı ve kaderine terk edilmişti. Bu süre zarfında defalarca haber konusu olmasına rağmen ilk kez bu denli dikkat çeken Galer Hamamı için önemli bir adım atıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, tarihi mekânda bizzat incelemelerde bulunarak, hamamın geleceğine dair umut veren açıklamalarda bulundu. Vali Eldivan'a, Kondolot ailesinden Okan Kondolot da eşlik etti. Vali Eldivan, Galer Hamamı'nın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli bir restorasyon projesi kapsamına alınarak yeniden canlandırılmasının ve kentin kültürel mirasına kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje başvuru süreciyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini bildiren Vali Eldivan, yakın zamanda TKDK'ya resmi başvurunun yapılacağını duyurdu.

Galer Hamamı'nın restore edilerek yeniden işlevsel hale gelmesiyle birlikte, hem kentin turizmine katkı sağlaması hem de geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarması bekleniyor.