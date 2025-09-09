Kocaeli Gölcük Belediyesi 11. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası, Değirmendere Stadı’nda oynanan maçla başladı.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl da büyük heyecana sahne olacak Gölcük Belediyesi 11. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası, Hisareynspor ile Harb-İş Spor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Turnuvaya, yeni sezona hazırlık yapan takımlar katıldı. Açılış maçını; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, turnuvaya katılan kulüpler ve çok sayıda seyirci takip etti.

DOSTLUĞUN KAZANDIĞI BİR TURNUVA

Başkan Yardımcısı Uzuner ve ASKF Başkanı Aydın’ın başlama vuruşuyla turnuvada çekişmeli maçlar başladı. Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Uzuner, turnuvanın centilmenliğin ve dostluğun ön planda olduğu bir organizasyon olması temennisinde bulunarak tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.