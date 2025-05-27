Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kurslarda eğitim gören kursiyerler, Siretiye’de açtıkları yılsonu sergisinde el emeği ürünlerini sergiledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük’te maharetli kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini Siretiye’de açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu. Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan el emeği kurslarında üretilen ürünler, yılsonu sergisinde sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Siretiye Köy Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sergi, geniş katılımla ziyarete açıldı. Sergide yer alan yüzlerce el emeği ürün, Gölcüklü kadınların maharetini ortaya koydu.

SERGİ TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI

Serginin açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, kursiyerler, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan protokol konuşmaları ve Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, yüzlerce üründen oluşan sergi törenle açıldı.

BAŞKAN YARDIMCILARI KURSİYERLERİ TEBRİK ETTİ

Açılışın ardından törene katılanlar, Gölcüklü kadınların maharetli ellerinden çıkan ürünleri dikkatle inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu, el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünler üreten kursiyerleri tebrik etti.