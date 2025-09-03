Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 1-7 Eylül Zabıta Haftası sebebiyle, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personeli ile bir araya gelerek haftalarını kutladı. Zabıta Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Sezer’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Berna Abiş ve Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner eşlik etti. Tüm zabıta personeli adına Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı’ya çiçek takdim ederek Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199. Yılını ve Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Sezer, zabıta personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

ZABITA BELEDİYENİN GÜLEN YÜZÜ

Başkan Sezer, ziyarette yaptığı konuşmada; zabıtanın belediyelerin görünen yüzü ve vitrini olduğuna değindi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ise tüm zabıta personeli adına Başkan Sezer, Büyükşehir Başkan Vekili Abiş’e teşekkür etti.