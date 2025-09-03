Bursa Osmangazi Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında, AK Parti, CHP ve MHP grupları önemli konuları gündeme taşıdı. Pazar alanı inşaatından çöp hizmetlerine, imar sorunlarından spor tesislerine kadar birçok konuda tartışmalar yaşanırken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tasarruf ve hizmet verimliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddelerine geçilmeden önce parti grup sözcüleri söz alarak mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

AK PARTİ’DEN SORULAR: MEYDAN, OTOPARK VE PAZAR ALANI

AK Parti Osmangazi Meclis Grubu, Osmangazi Meydanı’nın ikinci etabındaki kamulaştırma çalışmalarının durumunu, özelleştirilen otopark konusunu ve Soğanlı Millet Bahçesi’nin akıbetini sorarken, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde temeli atılan pazar alanının son durumu hakkında bilgi talep etti.

CHP’DEN BARIŞ MESAJI VE ÖZGÜR ÇELİK’E DESTEK

CHP Osmangazi Meclis Grubu, Dünya Barış Günü’ne vurgu yaparak, barışın sadece silahların susması değil, insanların umut ve sevgiyle yaşaması anlamına geldiğini belirtti. İsrail’i kınayan grup, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin 102 yıllık sağlam demokrasisine dikkat çekti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında alınan kararın hukuksuz olduğunu savunarak, kararın geri çekilmesini talep etti ve Çelik’e destek mesajı verdi.

MHP’DEN ÇARPICI ELEŞTİRİLER VE TALEPLER

MHP Osmangazi Meclis Grubu, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde inşaatı süren kapalı pazar alanının yavaş ilerlediğini ve çevre güvenliğinin yetersiz olduğunu vurguladı. Okulların açılacağı dönemde kazı alanının çocuklar için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunan MHP'liler, Doğan Evler Mahallesi Yıldızevler bölgesinde 2000’den fazla çocuk için park alanı eksikliği, çöp konteynerlerindeki kötü koku, spor tesislerinin bakımsızlığı ve artan spor tesisi ücretleri gibi sorunları gündeme taşıdı. Ayrıca, tanıtım ve medya harcamalarının yüksekliği, triatlon yarışmalarının sağlık koşulları ve asansör kontrollerine ilişkin sorular yöneltti.

BAŞKAN AYDIN’DAN YANIT: TASARRUF VE HİZMET VURGUSU

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise meclis gruplarından yöneltilen soruları yanıtladı.

İmar sorunu olan alanlarda park yapımının mümkün olmadığını, Tarım ve DSİ ile iş birliği yaparak çözümler üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, billboard harcamalarının yüzde 45 azaltıldığını, personel giderlerinin makul seviyelerde tutulduğunu ve şeffaf ihale süreçleriyle yüzde 21 tasarruf sağlandığını açıkladı. Başkan Aydın, bu yıl ek bütçe yapmadan yılı kapatmayı hedeflediklerini ifade ederken, çöp hizmetlerinde 14 yeni sıfır araç ve 915 personelle çalıştıklarını, KAMER sistemiyle verimliliği artırdıklarını ve şikayet oranını yüzde 18’den yüzde 3’e düşürdüklerini söyledi.

Başkan Aydın, “Sıfır şikayet hedefimiz zorlu, ancak hem tedbir alıyor hem de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.