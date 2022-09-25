Bayburt Özel İdarespor ile Arnavutköy Belediyespor Gençosman satadında 14.30’da başladı.
Erhan kutlu, Mustafa yüksel, Emre Demirel,Engin atmaca yönettiği maçta Bayburtözelidarespor maça iyi başladı.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.İkinci yarda 56.dakikada Arnavutköy Belediyesporlu Futbolcu Furkan Yaman un attığı golle 1-0 öne geçti.77.dakikada Bayburtözelidaresporun golünü Batın Özdemir kaydetti ve karşılaşmayı eşitledi.
Maçın geri kalanında başka gol olmayınca ,maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Altı haftadır puan alamayan Bayburt ekibimiz 1 puana razı oldu.
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