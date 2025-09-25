Bursa’da kurulduğu 2010 yılından bugüne gün geçtikçe gelişen büyüyen günümüzde ülke genelinde 10 tane topluluğunda proje bünyesine katarak ulusal klasman THM platformu niteliğine dönüşen Gençleşen Türküler Proje Topluluğu 15. Kültür sanat ve eğitim sezonuna Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi resmi temas ve kabul ile iddialı biçimde başladıANKARA (İGFA) - 15.yıla özel olarak sezon başlangıcında kültüre ve sanata dair hassasiyetleri olan üst düzey devlet adamları ve bürokratlarla planlanan resmi kabuller toplulukların temsilcilerinden oluşan heyetle gerçekleştirildi.

Proje sahibi ve genel sanat yönetmenliğini de yürüten müzik ve halkbilimi uzmanı Erdinç Ertüzün başkanlığındaki temsilci heyet ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu ve ekibiyle bir araya gelerek topluluğun hedefleri misyonu ve vizyonuyla ilgili bilgilendirmede bulundular. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Köroğlu medeniyet bakiyesi değerlerin türküleri bağrından yeşerten kadim medeniyetin yaşatılarak yarınlara aktarılmasının önemini vurgulayarak topluluğa uzun yıllar kültüre sanata hizmet yarışında başarıların diledi.

Temsilci heyetin bir diğer adresi Türk Halk Kültürüne ve eğitime ömrünü vakfetmiş ülkemizin değerli akademisyenlerinden MEB Müşaviri Ali Aktaş oldu.

Aktaş özellikle son dönem kurum içinde oluşturulan öğretmenlerden oluşturulan Maarif Orkestrası ve Halkdanslar topluluğu projesiyle yüzlerce öğretmenin profesyonel kurgulanmış muhteşem bir kültürel sanatsal faaliyet vesilesiyle rol model olduğunu söyledi.

Bursa’nın ve ülkenin başarılı bürokratlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr Süleyman Şahin’i de ziyaret eden topluluk temsilcilerine seslenen Şahin kültürel dejenersyonun teknolojik imkânların özellikle gençlere olan etkisinin azımsanmayacağını söylerken, "Türküler halkoyunları gibi kültürel sanatsal projelerin sportif faaliyetlerin gençlerle daha fazla bir araya getirilmesi için Türk gençliğine kültüre hizmet eden her çalışmayı bakanlık olarak önemsiyoruz" dedi.

Son olarak projeye dahil olan Gençleşen Türküler Proje Topluluğu Ankara Temsilcisi Anadolu Halk Kültürü Araştırma Derneği (AHKAD) THM Korosu'nu ziyaret eden topluluk temsilcileri şef Arb Av. Mustafa Özsoylu’ya topluluk logosu işlemeli bir İznik çinisi hediye ederek 'medeniyet yürüyüşümüze hoşgeldiniz' dediler.